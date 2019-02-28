Посадовців "Київавтодору" судитимуть за привласнення 8 млн гривень

Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення

Следственное управление Главного управления Национальной полиции в городе Киеве завершило досудебное расследование по факту незаконного завладения тремя должностными лицами коммунальной корпорации "Киевавтодор" 8 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Как отмечается, следователи доказали, что в 2017 году заместитель генерального директора "Киевавтодора" совместно с двумя своими подчиненными по предварительному сговору с руководителем коммерческой подрядной структуры присвоили деньги, которые выделило государство на капитальный ремонт столичных дорог.

Пользуясь служебным положением, злоумышленники перечислили более 8 млн гривен на счета фиктивных предприятий за якобы выполнение ремонтных работ.

Следователи провели обыски по месту проживания фигурантов, а также в коммунальной корпорации и ее структурных подразделениях. В результате процессуальных действий правоохранители изъяли документацию, которая подтверждает причастность должностных лиц к преступной схеме. Правонарушителю объявили о подозрении, а на их имущество был наложен арест.

Действия злоумышленников квалифицированы по ч. 3 ст. 28 (Совершение преступления по предварительному сговору группой лиц), ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Обвинительный акт направлен в суд. За присвоение и последующую легализацию полученных незаконным образом средств членам организованной преступной группы грозит до 12 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

РБК-Украина писало, что Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) сообщила о подозрении чиновникам в хищении 8 млн гривен госсредств. Следствие установило, что чиновники привлекли фиктивные предприятия для участия в тендере по нанесению горизонтальной дорожной разметки.

Напомним, Соломенский районный суд города Киева избрал меры пресечения трем лицам, задержанным по подозрению в завладении 93,2 млн гривен филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця"