Частка тіньової економіки в Україні знову піднялася вище 30%

Як зазначається в огляді міністерства, зростання рівня у 2020 році тіньової економіки було очікуваним. Запроваджені обмежувальні заходи з метою захисту населення від біологічної небезпеки своїми наслідками мали зменшення ділової активності (як всередині країни, так і поза її межами) і, відповідно, суттєве зростання збитків в економіці.

"За таких умов прагнення бізнесу зменшити ризики втратити ресурсів в умовах високої невизначеності є природним", - йдеться в повідомленні.

Динаміка рівнів тіньової економіки, розрахованих з використанням різних методів, була різноспрямованою. Так, з чотирьох методів, з використанням яких здійснюється оцінка рівня тіньової економіки, збільшення рівня порівняно з відповідним періодом 2019 року зафіксував лише метод збитковості підприємств - на 12 в.п. (до 32% від обсягу офіційного ВВП).

Два з чотирьох методів показали зменшення рівня тіньової економіки: метод "витрати населення - роздрібний товарооборот і послуги" - на 1 в.п. (до 23% від обсягу офіційного ВВП); електричний метод - на 1 в.п. (до 25% від обсягу офіційного ВВП).

Монетарний метод показав відсутність змін у динаміці рівня тіньової економіки (31% від обсягу офіційного ВВП).