Частка країн ЄС в експорті з України зросла до 45%

Україна значно збільшила експорт товарів до ЄС

Объем внешней торговли товарами Украины со странами ЕС в январе 2019 года составил 3,506 млрд долларов, что на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года (3,361 млрд долларов). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные таможенной статистики Государственной фискальной службы.

Согласно данным ГФС, экспорт товаров из Украины в страны ЕС вырос на 6% до 1,812 млрд долларов, импорт - на 2% до 1,694 млрд долларов. Отрицательное сальдо сократилось и составляет 118 млн долларов.

sfs.gov.ua

Доля стан ЕС в экспорте из Украины составила 45%, в импорте - 41%.

sfs.gov.ua

Напомним, по данным Государственной фискальной службы, экспорт товаров из Украины в страны ЕС в 2018 году вырос на 15% до 20,153 млрд долларов, импорт - на 10% до 24,294 млрд долларов. Доля стан ЕС во внешней торговле Украины в 2018 году составила 42,6% (в 2017 году - также 42,6%).

Национальный банк дал прогноз мировых цен на основные позиции украинского экспорта. Согласно прогнозу НБУ, цены на сталь на мировых рынках будут оставаться близкими к текущим уровням. Цены на железную руду будут снижаться в основном за счет постоянного роста предложения. В то же время, мировые цены на зерновые будут постепенно повышаться на прогнозном горизонте в условиях ускорения роста мирового потребления.