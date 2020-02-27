Частка прихильників продажу землі впала до 15%

Якби референдум про продаж землі сільськогосподарського призначення відбувався найближчої неділі, 15% українців проголосували б "за" ринок землі, 62% - "проти", ще 18% не брали б участі в голосуванні. Про це свідчать дані опитування КМІС.

Як зазначають соціологи, протягом періоду листопад 2019 року - лютий 2020 року, частка прихильників продажу землі знижувалася: 22% в листопаді, 19% - в грудні, 15% - в лютому.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування з 21 по 25 лютого методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) по в всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. У ході опитування проведено 1500 інтерв'ю, похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує 3%.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, ухвалення Верховною радою закону про ринок землі в першому читанні підтримали 29% українців, не підтримали вдвічі більше респондентів - 64%.

За даними опитування Центру Разумкова, проведеного на початку листопада 2019 року, у разі проведення референдуму абсолютна більшість українців проголосували б за продовження мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення (63,4% усіх опитаних або 68,3% тих, хто взяв би участь у референдумі).