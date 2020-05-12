Частка непрацюючих кредитів в українських банках почала зростати

Частка непрацюючих кредитів в українських банках за переший квартал 2020 року зросла на 0,6 в. п. до 48,9%, зокрема у державних банках - на 2,4 в. п. до 51,7%. Про це йдеться в Огляді банківського сектору Національного банку України за травень 2020 року.

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За даними НБУ, частка непрацюючих кредитів фізичним особам зросла вперше від початку 2018 року на 1,2 в. п. за квартал до 35,3% переважно через ефекти девальвації.

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Як зазначається в огляді, у I кварталі чисті активи банків зросли на 4,7% до 1 565 млрд грн внаслідок зміни курсу гривні у березні, проте в перерахунку за фіксованим на початок року курсом вони скоротилися на 1,4%.

Прибуток банківського сектору у І кварталі 2020 року зріс на 23,8% р/р і становив 15,974 млрд грн. Близько 65% прибутку сектору сформував ПриватБанк. Водночас за березень сектор отримав лише 97 млн грн прибутку через різке зростання обсягів відрахувань до резервів.

За даними НБУ, кількість збиткових банків зросла з 6 за 2019 рік до 14 установ за І квартал 2020 року. Їхній сукупний збиток становив 2,7 млрд грн. Серед 14 установ, що зазнали збитків, 8 банків були операційно збитковими, решта отримала збитки через доформування резервів під активні операції.

Нагадаємо, у січні-березні 2020 року прибуток українських банків склав 15,974 млрд грн, що на 23,8% більше, ніж роком раніше (12,902 млрд грн).

Відзначимо, за даними "Опитування про умови банківського кредитування" за II квартал 2020 року українські банки констатують зменшення попиту на кредити з боку населення і бізнесу, встановлення більш жорстких стандартів кредитування і зростання запитів на реструктуризацію від підприємств-позичальників.