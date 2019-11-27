Частка комуналки у витратах українців в два рази нижче, ніж в ЄС

Домогосподарства країн Європейського союзу в 2018 році витратили майже 2,1 млрд євро (що еквівалентно 13,0% ВВП ЄС) на "Житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива". Про це повідомляє Євростат.

За даними статистичного відомства ЄС, це становить 24,0% від їх загальних витрат на споживання і є найбільшою статтею витрат домогосподарств у ЄС, випереджаючи "Транспорт" (13,2%), "Продукти харчування та безалкогольні напої" (12,1%), "Відпочинок і культуру" (9,1%), а також "Ресторани та готелі" (8,7%).

Інші витрати домогосподарств були розподілені так: "Меблі, побутове обладнання та поточне обслуговування будинку" (5,4%), "Одяг і взуття" (4,7%), "Алкогольні напої, тютюн і наркотики" і "Здоров'я" (3,9%), "Зв'язок" (2,3%), "Освіта" (1,2%) та "Інші" (11,4%), які разом склали 32,8% від загальних витрат в 2018 році.

У 2018 році частка витрат домогосподарств на житло була найбільшою у Фінляндії (28,5%), Данії (28,1%) та Словаччині (27,7%). За ними слідували Франція (26,3%), Велика Британія (26,0%), Швеція (25,9%) і Чехія (25,2%). Навпаки, Мальта (10,3%), Литва (15,0%) та Кіпр (15,1%) показують найнижчу частку витрат домогосподарств на житло.

Нагадаємо, за даними регулярного опитування домогосподарств України, яке проводить Державна служба статистики, витрати українців на "Житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива" у 2018 році склали 16,5% від споживчих витрат. Однак з цих витрат 3,6% становили субсидії.

Як повідомляло РБК-Україна, середня ціна електроенергії в країнах ЄС (21 євро за 100 кВт⋅год) в першій половині 2019 року була в п'ять разів вище, ніж в Україні (4,1 євро кВт⋅год), а ціна газу (600 євро за 1000 кубометрів) була в два рази вище, ніж в Україні (275 євро за 100 кубометрів).