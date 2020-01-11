Частка держсектора в економіці України скоротилася

Частка державного сектора в економіці України за дев'ять місяців 2019 року становила 12,2%, що менше, ніж у першому півріччі. Про це повідомляється на сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України.

Як наголошується в повідомленні, питома вага державного сектора економіки розрахована на підставі показників, наданих Державною службою статистики України.

За даними Мінекономіки, питома вага кількості суб'єктів господарювання державного сектору економіки склала 4,6%.

Крім того, питома вага чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) суб'єктів господарювання державного сектору економіки склала 10,7%.

Питома вага середньої вартості необоротних і оборотних активів суб'єктів господарювання державного сектору економіки склала 21,4%.

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Як повідомляло РБК-Україна, частка державного сектора в економіці України у першому півріччі 2019 року становила 13%.

Нагадаємо, від приватизації державного майна в 2019 році в державний бюджет України надійшло 536,5 млн грн. Таким чином, план приватизації виконано на 3,1%, оскільки в держбюджеті закладені надходження на рівні 17,1 млрд грн.