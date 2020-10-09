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Частка держсектора в економіці України продовжує падати

Автор: Олександр Білоус

Частка державного сектора в економіці України за перше півріччя 2020 року становила 11,5%, Це менше, ніж за перші три місяці року (11,8%).

Про це повідомляється на сайті Министерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України.

Як наголошується в повідомленні, питома вага державного сектора економіки розрахована на підставі показників, наданих Державною службою статистики України.

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За даними Мінекономіки, питома вага кількості суб'єктів господарювання державного сектору економіки склала 4,2%.

Крім того, питома вага чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) суб'єктів господарювання державного сектору економіки склала 9,8%.

Питома вага середньої вартості необоротних і оборотних активів суб'єктів господарювання державного сектору економіки склав 20,6%.

Нагадаємо, частка державного сектора в економіці України за перший квартал 2020 року становила 11,8%, Це менше, ніж за 9 місяців 2019 року (12,2%).

Відзначимо, за даними опитування КМІС, доручення президента України Володимира Зеленського почати підготовку великих державних компаній до приватизації тією чи іншою мірою схвалюють 37% українців.

Водночас 41% респондентів негативно ставляться до доручення Зеленського почати продаж державного майна, а 20% вагаються з відповіддю.

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