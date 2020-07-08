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Частка держсектора в економіці України продовжує скорочуватися

Київ, Середа 08 липня 2020 оновлено 13:26
Частка держсектора в економіці України продовжує скорочуватися
Фото: завод (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Держава безпосередньо контролює близько 10% економіки

Частка державного сектора в економіці України за перший квартал 2020 року становила 11,8%, Це менше, ніж за 9 місяців 2019 року (12,2%).

Про це повідомляється на сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України.

Як наголошується в повідомленні, питома вага державного сектора економіки розрахована на підставі показників, наданих Державною службою статистики України.

За даними Мінекономіки, питома вага кількості суб'єктів господарювання державного сектору економіки склала 4,2%.

Крім того, питома вага чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) суб'єктів господарювання державного сектору економіки склала 10,2%.

Питома вага середньої вартості необоротних і оборотних активів суб'єктів господарювання державного сектору економіки склала 21,0%.

Частка держсектора в економіці України продовжує скорочуватися

Нагадаємо, за даними Світового банку, сукупний обсяг ВВП України з ПКС за 2017 рік склав 504,4 млрд доларів, що становить 0,4% світового ВВП.

Як повідомляло РБК-Україна, частка державного сектора в економіці України в першому півріччі 2019 року становила 13%.

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