Долар знову вище 27 гривень. НБУ підняв курс відразу на 20 копійок

Офіційний курс гривні до долара на 16 грудня встановлено на такому рівні: 27,196 гривень за 1 долар (+0,1975). При цьому курс долара на 15 грудня становить: 26,9985 гривень за 1 долар.

Фото: курси валют на 16 грудня

Таким чином, курс долара знову перевищив позначку 27 гривень після того, як з початку тижня торгувався нижче неї.

Фото: динаміка курсу долара

Міжбанк

Сьогодні міжбанк відкрився зростанням курс долара у продажу до позначки 27,14 гривень. Протягом дня тенденція подорожчання американської валюти продовжилася, і за годину до закриття сесії долар торгується на рівні 27,22 гривень.

Прогноз

Як розповіли опитані РБК-Україна банкіри, курс долара в наступному році знаходитиметься в коридорі 26-28 гривень. При цьому він залежатиме відразу від декількох факторів, а нова загроза ескалації конфлікту між Росією і Україною може знову розбалансувати ситуацію.