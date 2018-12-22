НБУ встановив офіційний курс долара на 26 грудня

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Курс долара залишився на колишньому рівні

Національний банк України (НБУ) на 26 грудня 2018 року встановив офіційний курс на рівні 27,43 грн/долар, не змінивши його в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 27 грудня встановлено на такому рівні: 2743,3934 гривень за 100 доларів.

При цьому курс долара на 22 грудня становить 2743,3934 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, обмінних пунктах 22 грудня курс долара в продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 2 копійки до 27,70 гривень за долар, купівлі знизився на 7 копійок до 27,40 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 15 копійок до 31,66 гривень за євро.