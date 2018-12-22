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НБУ встановив офіційний курс долара на 26 грудня

Новини » Фінанси    22.12.2018 - 16:19
НБУ встановив офіційний курс долара на 26 грудня
Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Курс долара залишився на колишньому рівні

Національний банк України (НБУ) на 26 грудня 2018 року встановив офіційний курс на рівні 27,43 грн/долар, не змінивши його в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 27 грудня встановлено на такому рівні: 2743,3934 гривень за 100 доларів.

При цьому курс долара на 22 грудня становить 2743,3934 гривень за 100 доларів.

НБУ встановив офіційний курс долара на 26 грудня

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, обмінних пунктах 22 грудня курс долара в продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 2 копійки до 27,70 гривень за долар, купівлі знизився на 7 копійок до 27,40 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 15 копійок до 31,66 гривень за євро.

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Теми: Курс долара
Новини України Курс долараНаціональний банк УкраїниКурс гривні
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