Долар зростає третій день поспіль: НБУ встановив курс

Національний банк України (НБУ) на 16 жовтня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,33 гривень за долар. Курс на 2 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 16 жовтня встановлено на такому рівні: 28,3365 гривень за 1 долар (+0,0201 грн). При цьому курс долара на 15 жовтня становить 28,3164 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара до гривні зростає третій день поспіль після невеликого зниження минулого тижня.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 15 жовтня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 0,5 копійки до 28,345 гривень за долар, курс купівлі до 28,325 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 6 копійок до 33,26 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 15 жовтня довідковий курс на рівні 28,33 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 13 жовтня (28,31 грн/долар).

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд поновив прогноз щодо курсу гривні до долара на період до 2025 року. Згідно з розрахунками МВФ, середньорічний курс гривні до долара складе у 2020 році 27,20 грн/долар (попередній прогноз - 30,0 грн/долар).