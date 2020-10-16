Долар росте четвертий день поспіль: НБУ встановив курс на понеділок

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар продовжує зростати після невеликого зниження тижнем раніше

Національний банк України (НБУ) на 19 жовтня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,36 гривень за долар. Курс на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 19 жовтня встановлено на такому рівні: 28,3649 гривень за 1 долар (+0,0284 грн). При цьому курс долара на 16 жовтня становить 28,3365 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара до гривні зростає четвертий день поспіль після невеликого зниження минулого тижня.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:57 16 жовтня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 3 копійки до 28,37 гривень за долар, курс купівлі до 28,36 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 8 копійок до 33,23 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 16 жовтня довідковий курс на рівні 28,36 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 16 жовтня (28,33 грн/долар).

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд поновив прогноз щодо курсу гривні до долара на період до 2025 року. Згідно з розрахунками МВФ, середньорічний курс гривні до долара складе в 2020 році 27,20 грн/долар (попередній прогноз - 30,0 грн/долар).