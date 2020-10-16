Курс долара на міжбанку завершує тиждень зростанням

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар торгується вище рівня 28,35

Курс долара на міжбанку за станом на 10:57 16 жовтня 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії виріс на 3 копійки до 28,37 гривень за долар, курс купівлі до 28,36 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 8 копійок до 33,23 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 28,3600 - 28,3750 грн/долар, євро 33,2180 - 33,2356 грн/євро, російський рубль 0,3639 - 0,3642 грн/рубль.

Відзначимо, 15 жовтня торги по долару закрилися в діапазоні 28,3300 - 28,3450 грн/долар, євро 33,1404 - 33,1579 грн/євро, російський рубль 0,3624 - 0,3627 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 16 жовтня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,33 гривень за долар. Курс на 2 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 16 жовтня встановлено на такому рівні: 28,3365 гривень за 1 долар (+0,0201 грн). При цьому курс долара на 15 жовтня становить 28,3164 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара до гривні зростає третій день поспіль після невеликого зниження минулого тижня.