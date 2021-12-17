Долар продовжує зростати: НБУ знову підняв офіційний курс

Офіційний курс гривні до долара на 20 грудня встановлено на такому рівні: 27,2483 гривень за 1 долар (+0,0554). При цьому курс долара на 17 грудня становить: 27,1929 гривень за 1 долар.

Фото: курс валют на 20 грудня

Таким чином, долар вже третій день поспіль буде впевнено триматися вище 27 гривень.

Фото: динаміка курсу долара

Міжбанк

На відкритті міжбанку долар порівняно із закриттям попередньої сесії піднявся на три копійки - до 27,22 гривень. Менш ніж за годину до закінчення торгів курс знаходиться на рівні 27,28 гривень.

Прогноз

Як розповіли опитані виданням банкіри, курс долара в 2022 році перебуватиме в коридорі 26-28 гривень. При цьому він буде залежати відразу від декількох факторів.

Детальніше читайте в матеріалі РБК-Україна "Гривня проти долара. Чи впаде обмінний курс в 2022 році і чого чекають в банках".