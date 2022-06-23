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Долар призупинив падіння: актуальні курси валют в Україні на 23 червня

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Україна, Четвер 23 червня 2022 12:35
Долар призупинив падіння: актуальні курси валют в Україні на 23 червня Фото: курс долара стабілізувався (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 23 червня 2022 року, курс долара у продажу не змінився - копійок до 35,45 гривень за долар. Курс євро виріс на 5 копійок до 37,45 гривень за євро, курс злотого знизився на 5 копійок до 7,95 гривень за злотий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить:

  • купівля - 34,65 (34,60 - 22 червня),
  • продаж - 35,45 грн (35,45 - 22 червня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля - 36,30 (36,25 - 22 червня),
  • продаж - 37,45 (37,40 - 22 червня) за євро.

Середній курс злотого становить:

  • купівля - 7,80 (7,80 - 22 червня),
  • продаж - 7,95 грн (8,00 - 22 червня) за злотий.

Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 29,2549 гривень за долар (діє з 24 лютого). У той же час курс євро на 23 червня становить 30,7542 гривень за євро (-0,1068 гривень).

Долар призупинив падіння: актуальні курси валют в Україні на 23 червня

Нагадаємо, фінансування дефіциту державного бюджету за рахунок емісії гривні Національним банком призвело до падіння курсу гривні до долара. За даними НБУ, це основна причина девальвації.

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