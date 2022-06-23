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Доллар приостановил падение: актуальные курсы валют в Украине на 23 июня

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Украина, Четверг 23 июня 2022 12:35
Доллар приостановил падение: актуальные курсы валют в Украине на 23 июня Фото: курс доллара стабилизировался (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 23 июня 2022 года, курс доллара в продаже не изменился - копеек до 35,45 гривен за доллар. Курс евро вырос на 5 копеек до 37,45 гривен за евро, курс злотого снизился на 5 копеек до 7,95 гривен за злотый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 34,65 (34,60 - 22 июня),
  • продажа - 35,45 грн (35,45 - 22 июня) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 36,30 (36,25 - 22 июня),
  • продажа - 37,45 (37,40 - 22 июня) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 7,80 (7,80 -22 июня),
  • продажа - 7,95 грн (8,00 - 22 июня) за злотый.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 29,2549 гривен за доллар (действует с 24 февраля). В то же время курс евро на 23 июня составляет 30,7542 гривен за евро (-0,1068 гривен).

Доллар приостановил падение: актуальные курсы валют в Украине на 23 июня

Напомним, финансирование дефицита государственного бюджета за счет эмиссии гривны Национальным банком привело к падению курса гривны к доллару. По данным НБУ, это основная причина девальвации.

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