Доллар приостановил падение: актуальные курсы валют в Украине на 23 июня

В обменных пунктах Украины сегодня, 23 июня 2022 года, курс доллара в продаже не изменился - копеек до 35,45 гривен за доллар. Курс евро вырос на 5 копеек до 37,45 гривен за евро, курс злотого снизился на 5 копеек до 7,95 гривен за злотый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет: покупка - 34,65 (34,60 - 22 июня),

продажа - 35,45 грн (35,45 - 22 июня) за доллар. Средний курс евро составляет: покупка - 36,30 (36,25 - 22 июня),

продажа - 37,45 (37,40 - 22 июня) за евро. Средний курс злотого составляет: покупка - 7,80 (7,80 -22 июня),

продажа - 7,95 грн (8,00 - 22 июня) за злотый. Официальный курс, установленный НБУ, составляет 29,2549 гривен за доллар (действует с 24 февраля). В то же время курс евро на 23 июня составляет 30,7542 гривен за евро (-0,1068 гривен).