RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Долар припинив зростання: НБУ встановив курс на 6 квітня

Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 6 квітня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,93 гривень за долар. Курс знизився на 2 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 6 квітня встановлено на такому рівні: 27,939 гривень за 1 долар (-0,0165 грн). При цьому курс долара на 5 квітня складає: 27,9555 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара знижується після різкого зростання.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 5 квітня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 28,03 гривень за долар, курс купівлі до 28,01 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 3 копійки до 32,92 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня не очікується помітної зміни курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,9 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,8/28,0 грн.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України курс НБУКурс гривніКурс долара
Читайте також
Міжбанк відкрився курсом долара вище 28 гривень
НБУ різко підвищив курс долара на 5 квітня
Прогноз погоди