Долар стрибнув до 40 гривень. Аналітик спрогнозував, коли очікувати зниження курсу
Зниження курсу долара з рівня 40 гривен на готівковому ринку може відбутися протягом найближчого тижня. Цьому сприятиме надлишок безготівкової валюти на міжбанку.
Про це в коментарі РБК-Україна сказав економіст, фінансовий аналітик Віталій Шапран.
"Нічого страшного не трапилось, з огляду на стан безготівкового ринку: там профіцит валюти, і думаю, за тиждень НБУ разом із банками подолає негативний тренд на готівковому ринку, розмір якого залишається невеликим", - сказав він.
Як зазначив Шапран, НБУ, приймаючи рішення підвищити офіційний курс з 21 липня на 25%, невірно визначив курс у 36,6 гривень.
"Напередодні зміни офіційного фіксованого курсу очікування населення були в діапазоні 33-34 гривень за долар, тож девальвація до 36,6 на ринку була сприйнята як плановий крок в угоду фіскальній владі (Міністерству фінансів - ред.)", - сказав він.
На його думку, "монетарна влада (НБУ - ред.) вирішила перестрахуватись запустивши в дію рішення, які передбачали розвиток найгіршого сценарію в економіці, чого не сталось".
"Більше того, це відбулось як раз напередодні підписання зернової угоди і збільшення ймовірності відкриття портів. Те, що відбулось,на мою особисту думку є тактичним провалом регулятора. Знижувати офіційний курс потрібно було меншими темпами, крок по кроку реагуючі на негативи, якщо б такі відбувались", - додав Шапран.
Нагадаємо, в обмінних пунктах України 27 липня 2022 року, середній курс долара у продажу виріс майже до 40 гривень за долар. Таким чином, після рішення НБУ з 21 липня підвищити курс на 25% долар подорожчав приблизно на 3 гривні.
Відзначимо, НБУ вперше з початку війни підвищив курс долара до гривні. НБУ з 21 липня 2022 року підвищив офіційний курс долара до гривні на 25% до 36,57 грн/долар. Курс як і раніше є фіксованим.
Водночас в НБУ заявили, що не бачать жодних причин для паніки у зв'язку з підвищенням офіційного курсу.