Долар стрибнув до 40 гривень. Аналітик спрогнозував, коли очікувати зниження курсу

Зниження курсу долара з рівня 40 гривен на готівковому ринку може відбутися протягом найближчого тижня. Цьому сприятиме надлишок безготівкової валюти на міжбанку.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав економіст, фінансовий аналітик Віталій Шапран.

"Нічого страшного не трапилось, з огляду на стан безготівкового ринку: там профіцит валюти, і думаю, за тиждень НБУ разом із банками подолає негативний тренд на готівковому ринку, розмір якого залишається невеликим", - сказав він.

Як зазначив Шапран, НБУ, приймаючи рішення підвищити офіційний курс з 21 липня на 25%, невірно визначив курс у 36,6 гривень.

"Напередодні зміни офіційного фіксованого курсу очікування населення були в діапазоні 33-34 гривень за долар, тож девальвація до 36,6 на ринку була сприйнята як плановий крок в угоду фіскальній владі (Міністерству фінансів - ред.)", - сказав він.

На його думку, "монетарна влада (НБУ - ред.) вирішила перестрахуватись запустивши в дію рішення, які передбачали розвиток найгіршого сценарію в економіці, чого не сталось".

"Більше того, це відбулось як раз напередодні підписання зернової угоди і збільшення ймовірності відкриття портів. Те, що відбулось,на мою особисту думку є тактичним провалом регулятора. Знижувати офіційний курс потрібно було меншими темпами, крок по кроку реагуючі на негативи, якщо б такі відбувались", - додав Шапран.