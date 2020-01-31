Міжбанк відкрився зростанням курсу долара

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар знову піднявся до рівня 25 гривень

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 31 січня 2020 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 8 копійок до 24,98 гривень за долар, курс купівлі до 24,95 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 9 копійок до 27,54 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 24,9500 - 24,9800 грн/долар, євро 27,5123 - 27,5429 грн/євро, російський рубль 0,3947 - 0,3953 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,9500 24,9800 EUR/UAH 27,5123 27,5429 RUB/UAH 0,3947 0,3953

Нагадаємо, 30 січня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,8600 - 24,9000 грн/долар, євро 27,4106 - 27,4522 грн/євро, російський рубль 0,3930 - 0,3938 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 31 січня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,91 гривень за долар, що на 7 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 31 січня встановлено на такому рівні: 24,9196 гривень за 1 долар (+0,0705 грн). При цьому курс долара на 30 січня становить 24,8491 гривень за 1 долар.

Нагадаємо, заступник глави НБУ Дмитро Сологуб заявив, що коливання на валютному ринку України свідчать про те, що в країні дійсно гнучкий плаваючий обмінний курс. За його словами, на початку року імпорт в Україну перевищує експорт. Крім того, деякі компанії виводили дивіденди і купували валюту.

Як свідчать прогнози опитаних РБК-Україна аналітиків, середньорічний обмінний курс гривні до долара за підсумками 2020 року буде зафіксовано на рівні 25,4 грн/долар.