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Долар на міжбанку торгується біля психологічної позначки

Новини » Економіка     29.04.2020 - 11:05
Долар на міжбанку торгується біля психологічної позначки
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав на 1 копійку

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 29 квітня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 27,02 гривень за долар, курс купівлі до 26,99 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 5 копійок до 29,35 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 26,9900 - 27,0200 грн/долар, євро 29,3219 - 29,3545 грн/євро, російський рубль 0,3661 - 0,3667 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

26,9900

27,0200

EUR/UAH

29,3219

29,3545

RUB/UAH

0,3661

0,3667

Долар на міжбанку торгується біля психологічної позначки

Нагадаємо, 28 квітня 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,0050 - 27,0350 грн/долар, євро 29,2761 - 29,3086 грн/євро, російський рубль 0,3645 - 0,3652 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 29 квітня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,04 гривень за долар, що на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 29 квітня встановлено на такому рівні: 27,0485 гривень за 1 долар (-0,054 грн). При цьому курс долара на 28 квітня становить 27,1025 гривень за 1 долар.

Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україна розраховує отримати від Міжнародного валютного фонду (МВФ) в 2020 році два транші по 1,75 млрд доларів на загальну суму 3,5 млрд доларів. Він зазначив, що цю суму МВФ перерахує Україні після затвердження Радою директорів фонду. Але для цього потрібно, щоб Рада прийняла банківський закон, який не дозволить повернути на ринок збанкрутілі або націоналізовані банки.

Як повідомляло РБК-Україна, Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендує Верховній раді прийняти закон про банки у другому читанні.

НБУ на 29 квітня знизив офіційний курс долара Курс долара на міжбанку впав до психологічної відмітки
Теми: Курс долара
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