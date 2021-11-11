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НБУ опустив курс долара майже до психологічної позначки в 26 гривень

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Київ, Четвер 11 листопада 2021 07:45
НБУ опустив курс долара майже до психологічної позначки в 26 гривень Фото: курс долара наближається до 26 гривень (pixabay com)
Автор: Сергей Новиков

Національний банк України (НБУ) на 11 листопада 2021 року опустив офіційний курс долара до позначки 26,05 гривень. Це на чотири копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт НБУ.

Офіційний курс гривні до долара на 11 листопада встановлено на наступному рівні: 26,0575 гривень за 1 долар (-0,0352). При цьому курс долара на 10 листопада становив 26,0927 гривень за 1 долар.

НБУ опустив курс долара майже до психологічної позначки в 26 гривень

Фото: курси валют на 11 листопада (bank.gov.ua)

Таким чином, курс долара досі тримається на мінімумах більш ніж за півтора року. І близький до падіння нижче психологічної позначки в 26 гривень.

НБУ опустив курс долара майже до психологічної позначки в 26 гривень

Фото: динаміка курсу гривні до іноземних валют

Міжбанк

Напередодні міжбанк відкрився невеликим зниженням курсу долара: у продажу він склав 26,08 гривень за долар, в покупці - до 26,06 гривень за долар. Але протягом дня трохи подорожчав і на закритті продавався за 26,10 гривень.

Прогноз на листопад

Як розповіли опитані РБК-Україна аналітики курс долара в листопаді буде коливатися в діапазоні 26-27 гривень. Цьому сприяє приплив валюти від аграріїв і низький попит на неї з боку імпортерів через новий локдаун.

Детальніше читайте в матеріалі "Гра проти долара. Як аграрії та "Укренерго" підтримали курс гривні".

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