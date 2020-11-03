Долар на міжбанку перейшов до зниження після тижневого зростання

На міжбанківському валютному ринку 3 листопада 2020 року курс долара в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії знизився на 7 копійок - до 28,55 гривень, курс купівлі - до 28,52 гривень. Курс євро у продажу зріс на 15 копійок - до 33,44 гривень.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги закрилися в діапазоні 28,5200 - 28,5500 грн/долар, євро 33,4054 - 33,4406 грн/євро, російський рубль 0,3595 - 0,3601 грн/рубль.

Фото: ситуація на міжбанку

Відзначимо, вчора торги закрилися в діапазоні 28,6100 - 28,6250 грн/долар, євро 33,2791 - 33,2937 грн/євро, російський рубль 0,3552 - 0,3557 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України на 4 листопада 2020 року підвищив офіційний курс долара до 28,6 гривень, що ще на дві копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 4 листопада встановлено на рівні 28,6 гривень за 1 долар (+ 0,0173 грн). При цьому курс на 3 листопада становив 28,5827 гривень за 1 долар.

Відзначимо, долар вже кілька днів поспіль торгується на максимальних за останні два роки відмітках, з кожним днем оновлюючи їх. Офіційний курс востаннє був вище 28,49 гривень у вересні 2018 року.