Долар і євро знизилися на готівковому ринку

В обмінних пунктах України сьогодні, 8 серпня 2019 року, в 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 13 копійок до 25,51 гривень за долар, купівлі на 15 копійок до 25,21 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 10 копійок до 28,69 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 25,00 - 25,40 (25,10 - 25,60 - 7 серпня), продажу 25,40 - 25,90 (25,49 - 25,95 - 7 серпня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 25,21 (25,36 - 7 серпня), продажу - 25,51 (25,64 - 7 серпня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 27,85 - 28,40 (27,85 - 28,60 - 7 серпня), продажу 28,40 - 29,00 (28,58 - 29,14 - 7 серпня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 28,16 (28,29 - 7 серпня), продажу - 28,69 (28,79 - 7 серпня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,50 - 3,88 (2,50 - 3,90 - 7 серпня), продажу 3,88 - 5,00 (3,88 - 5,00 - 7 серпня) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,58 (3,59 - 7 серпня), продажу 3,99 (4,00 - 7 серпня) грн за 10 рублів.

Нагадаємо, на міжбанку сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 25,3000 - 25,3400 грн/долар, євро 28,3790 - 28,4238 грн/євро, російський рубль 0,3881 - 0,3889 грн/рубль.