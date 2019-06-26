Долар і євро знизилися на готівковому ринку

В обмінних пунктах України сьогодні, 26 червня 2019 року, о 13:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 2 копійки до 26,26 гривень за долар, купівлі знизився на 4 копійки до 26,01 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 7 копійок до 29,91 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 25,90 - 26,10 (25,90 - 26,15 - 25 червня), продажу 26,15 - 26,50 (26,20 - 26,50 - 25 червня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 26,01 (26,05 - 25 червня), продажу - 26,26 (26,28 - 25 червня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 29,00 - 29,60 (29,14 - 29,69 - 25 червня), продажу 29,60 - 30,15 (29,65 - 30,35 - 25 червня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,40 (29,50 - 25 червня), продажу - 29,91 (29,98 - 25 червня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,50 - 4,07 (2,50 - 4,08 - 25 червня), продажу - 4,08 - 5,00 (4,09 - 5,00 - 25 червня) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,83 (3,83 - 25 червня), продажу 4,17 (4,18 - 25 червня) грн за 10 рублів.

Нагадаємо, на міжбанку сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: долар 26,1550 - 26,1700 грн/долар, євро 29,7277 - 29,7422 грн/євро, російський рубль 0,4164 - 0,4168 грн/рубль.