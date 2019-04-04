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Долар і євро знизилися на готівковому ринку

Новини » Фінанси    04.04.2019 - 11:50
Долар і євро знизилися на готівковому ринку
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар знизився на 9 копійок, євро на 6 копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 4 квітня 2019 року, 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 9 копійок до 27,14 гривень за долар, в покупці на 5 копійок до 26,92 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 6 копійок до 30,62 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 26,75 - 27,00 (26,80 - 27,06 - 3 квітня), продажу 27,03 - 27,30 (27,08 - 27,40- 3 квітня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 26,92 (26,97 - 3 квітня), продажу - 27,14 (27,23 - 3 квітня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 29,90 - 30,35 (29,90 - 30,40 - 3 квітня), продажу 30,40 - 31,00 (30,45 - 31,00 - 3 квітня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,17 (30,19 - 3 квітня), продажу - 30,62 (30,68 - 3 квітня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,60 - 4,06 (2,60 - 4,10 - 3 квітня), продажу - 4,09 - 5,00 (4,09 - 5,00 - 3 квітня) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,86 (3,86 - 3 квітня), продажу 4,20 (4,20 - 3 квітня) грн за 10 рублів.

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Теми: Курс долара
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