ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Курс долара знижується на міжбанку

Новини » Фінанси    19.06.2019 - 10:40
Курс долара знижується на міжбанку
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Курс долара знизився на 8 копійок

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 19 червня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 8 копійок до 26,31 гривень за долар, курс купівлі до 26,28 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 10 копійок до 29,44 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 26,2800 - 26,3100 грн/долар, євро 29,4152 - 29,4461 грн/євро, російський рубль 0,4105 - 0,4111 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     26,2800    26,3100

EUR/UAH     29,4152    29,4461

RUB/UAH     0,4105      0,4111

Курс долара знижується на міжбанку

Нагадаємо, 18 червня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,3650 - 26,3900 грн/долар, євро 29,5208 - 29,5488 грн/євро, російський рубль 0,4121 - 0,4126 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 19 червня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,38 грн/долар, що на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 19 червня встановлено на такому рівні: 2638,8427 гривень за 100 доларів (-3,3518 гривень).

Курс долара знизився на міжбанку НБУ прогнозує курсову корекцію в разі припинення співпраці з МВФ
Теми: Курс долара
Новини України Курс долараКурс рубляКурс євро
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся