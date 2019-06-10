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Курс долара знижується на міжбанку

Новини » Фінанси    10.06.2019 - 10:40
Курс долара знижується на міжбанку
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Курс долара знизився на 8 копійок

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 10 червня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 8 копійок до 26,45 грн/долар, курс купівлі до 26,43 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 12 копійок до 29,90 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в 26,4300 26,4500 грн/долар, євро 29,8745 29,9005 грн/євро, російський рубль 0,4078 0,4084 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     26,4300    26,4500

EUR/UAH     29,8745    29,9005

RUB/UAH     0,4078      0,4084

Курс долара знижується на міжбанку

Нагадаємо, 7 червня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,5000 - 26,5300 грн/долар, євро 29,9953 - 30,0266 грн/євро, російський рубль 0,4080 - 0,4086 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 10 червня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,59 грн/долар, що на 20 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 10 червня встановлено на такому рівні: 2659,5721 гривень за 100 доларів (-19,9373 гривень).

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Теми: Курс долара
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