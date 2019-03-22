Долар і євро різко знизилися на міжбанку

Курс долара на міжбанку в продаж 22 березня 2019 року знизився на 19 копійок до 26,91 грн/долар, курс купівлі до 26,88 грн/долар. Курс євро знизився на 46 копійок до 30,35 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,88 - 27,91 грн/долар, євро 30,3179 - 30,3517 грн/євро, російський рубль 0,4148 - 0,4155 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,8800 27,9100

EUR/UAH 30,3179 30,3517

RUB/UAH 0,4148 0,4155

Нагадаємо, 21 березня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,0700 - 27,1050 грн/долар, євро 30,7758 - 30,8129 грн/євро, російський рубль 0,4243 - 0,4251 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 25 березня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,96 грн/долар, що на 29 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 25 березня встановлено на такому рівні: 2696,0935 гривень за 100 доларів (-29,5376 гривень).