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Долар дорожчає: НБУ встановив курс на 22 березня

Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 22 березня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,71 гривень за долар. Курс на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським вдень.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 22 березня встановлено на такому рівні: 27,7184 гривень за 1 долар (+0,0356 грн). При цьому курс долара на 18 березня становить 27,6828 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара зростає після зниження напередодні.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 19 березня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 27,70 гривень за долар, курс купівлі до 27,68 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 3 копійки до 33,04 гривень за євро.

Прогноз

Нагадаємо, міжнародне агентство S&P Global Ratings прогнозує курс 29,50 гривень за долар. Таких значень курс досягне в кінці 2021 року.

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