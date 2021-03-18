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Долар дорожчає: НБУ встановив курс на 18 березня

Новость на русском → Київ, Четвер 18 березня 2021 07:45
Долар дорожчає: НБУ встановив курс на 18 березня Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 18 березня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,69 гривень за долар. Курс на 4 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським вдень.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 18 березня встановлено на такому рівні: 27,6978 гривень за 1 долар (+0,0453 грн). При цьому курс долара на 17 березня становить 27,6525 гривень за 1 долар.

Долар дорожчає: НБУ встановив курс на 18 березня

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара росте другий день підряд.

Долар дорожчає: НБУ встановив курс на 18 березня

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 17 березня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 27,74 гривень за долар, курс купівлі до 27,72 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 8 копійок до 32,97 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,7 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,6/27,8 грн.

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