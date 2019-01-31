Долар дешевшає після рішення ФРС зберегти ставку

ФРС може відмовитися від підвищення ставок цього року

Доллар дешевеет к корзине основных валют в четверг, 31 января, после того, как Федеральная резервная система смягчила риторику по итогам последнего заседания. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

В частности, евро подорожал на 0,2% до 1,1504 доллара, поскольку миролюбивая риторика ФРС перевесила опасения об ослаблении роста экономики еврозоны.

Напомним, 30 января Федеральная резервная система США сохранила ключевую ставку в диапазоне 2,25-2,50 процента и сообщила, что будет терпеливой в отношении ее возможного повышения в текущем году, указав на неопределенность прогноза для американской экономики.

Хотя регулятор отметил, что наиболее вероятным сценарием является продолжение роста экономики и рынка труда США, из заявления пропали фигурировавшие там в декабре фразы о том, что риски для экономического прогноза "в общем сбалансированы" и дальнейшее повышение ставок было бы уместным в 2019 году.

Регулятор также сообщил, что продолжит ежемесячное сокращение активов на балансе, но готов изменить его темпы на фоне "развития ситуации в экономике и финансовой сфере".

Напомним, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандрес прокомментировала информацию об увольнении главы ФРС. Сандерс заявила, что ей ничего неизвестно о планах президента Дональда Трампа.

Отметим, глава Министерства финансов США Стивен Мнучин заявил, что президент США Дональд Трамп не предлагал уволить главу Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. Министр финансов рассказал, что говорил с Трампом о политике ФРС и президент США заявил, что "полностью с ней не согласен".