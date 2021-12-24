Долар знову дешевшає. НБУ встановив курс на 28 грудня

Національний банк України (НБУ) на 28 грудня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,23 гривень за долар. Курс впав на 4 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс гривні до долара на 28 грудня встановлено на такому рівні: 27,2306 гривень за 1 долар (-0,0441 грн). При цьому курс долара на 24 грудня становить: 27,2747 гривень за 1 долар.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 24 грудня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 2 копійки до 27,25 гривень за долар, курс в покупці до 27,23 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 8 копійок до 30,87 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, найближчим часом курс долара, швидше за все, буде коливатися в діапазоні 27,2-27,3 гривень за долар. А поява енергоімпортерів на ринку може призвести до зміщення долара до його максимального осіннього піку - 27,4 гривень.