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Міжбанк відкрився зростанням курсу долара

Новость на русском → Київ, Вівторок 23 лютого 2021 10:40
Міжбанк відкрився зростанням курсу долара
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 23 лютого 2021 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії зріс на 2 копійки до 27,90 гривень за долар, курс купівлі до 27,88 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 6 копійок до 33,92 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,8800 - 27,9000 грн/долар, євро 33,9048 - 33,9291 грн/євро, російський рубль 0,3754 - 0, 3764 грн/рубль.

Міжбанк відкрився зростанням курсу долара

Нагадаємо, 22 лютого торги по долару закрилися в діапазоні 27,8600 - 27,8850 грн/долар, євро 33,8387 - 33,8691 грн/євро, російський рубль 0,3738 - 0,3743 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 23 лютого 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,93 гривень за долар. Курс виріс на 8 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 23 лютого встановлено на такому рівні: 27,9304 гривень за 1 долар (+0,0836 грн). При цьому курс долара на 22 лютого становить: 27,8468 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара росте другий день підряд.

Прогноз

За прогнозом аналітиків протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,8 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,7/27,9 грн.

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