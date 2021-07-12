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Долар дешевшає: НБУ встановив курс на 13 липня

Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 13 липня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,29 гривень за долар. Курс на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 13 липня встановлено на такому рівні: 27,2904 гривень за 1 долар (-0,033 грн). При цьому курс долара на 1 липня становить 27,3234 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара знижується після зростання напередодні.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Нагадаємо, міжбанк відкрився зниженням курсу долара. Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 12 липня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 27,31 гривень за долар, курс в покупці до 27,29 гривень за долар. Курс євро у продажу впав на 3 копійки до 32,39 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,25 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,1/27,3 грн

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