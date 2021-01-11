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Долар дешевшає: НБУ встановив курс на 11 січня

Автор: Олександр Білоус

Долар подешевшав на 12 копійок

Національний банк України (НБУ) на 11 січня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 28,28 гривень за долар. Курс на 12 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 11 січня встановлено на такому рівні: 28,2847 гривень за 1 долар (-0,1181 грн). При цьому курс долара на 6 січня становить: 28,4028 гривень за 1 долар.

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Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара знижується другий день поспіль після зростання на початку року.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 6 січня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 4 копійки до 28,30 гривень за долар, курс купівлі до 28,28 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 26 копійок до 34,92 гривень за євро.

Прогноз

Нагадаємо, в законі про державний бюджет України на 2021 рік закладено середньорічне обмінний курс на рівні 29,1 гривень за долар. Прогнозний курс на кінець 2021 року становить 28,8 гривень за долар.

Прогноз погоди
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