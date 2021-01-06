Курс долара відновив зростання на міжбанку

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар торгується біля рівня 28,30 гривень, євро - біля рівня 34,90 гривень

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 6 січня 2021 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії зріс на 4 копійки до 28,30 гривень за долар, курс купівлі до 28,28 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 26 копійок до 34,92 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 28,2800 - 28,3000 грн/долар, євро 34,8975 - 34,9222 грн/євро, російський рубль 0,3850 - 0,3854 грн/рубль.

Відзначимо, 5 січня торги по долару закрилися в діапазоні 28,2400 - 28,2600 грн/долар, євро 34,6250 - 34,6495 грн/євро, російський рубль 0,3788 - 0,3793 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 6 січня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 28,40 гривень за долар. Курс на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 6 січня встановлено на такому рівні: 28,4028 гривень за 1 долар (-0,0282 грн). При цьому курс долара на 4 січня становить: 28,431 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знизився після різкого зростання напередодні.

Прогноз

Нагадаємо, в законі про державний бюджет України на 2021 рік закладено середньорічне обмінний курс на рівні 29,1 гривень за долар. Прогнозний курс на кінець 2021 року становить 28,8 гривень за долар.