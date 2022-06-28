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Долар дешевшає: актуальні курси валют в Україні на 28 червня

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Україна, Вівторок 28 червня 2022 12:10
Долар дешевшає: актуальні курси валют в Україні на 28 червня Фото: курс долара впав на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 28 червня 2022 року, курс долара у продажу знизився на 55 копійок до 35,05 гривень за долар. Курс євро впав на 5 копійок до 37,50 гривень за євро, курс злотого виріс не змінився - 8,00 гривень за злотий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить:

  • купівля - 34,65 (34,75 - 27 червня),
  • продаж - 35,55 грн (35,55 - 27 червня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля - 36,25 (36,35 - 27 червня),
  • продаж - 37,50 (37,55 - 27 червня) за євро.

Середній курс злотого становить:

  • купівля - 7,80 (7,80 - 27 червня),
  • продаж - 8,00 грн (8,00 - 27 червня) за злотий.

Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 29,2549 гривень за долар (діє з 24 лютого). У той же час курс євро на 28 червня становить 30,9122 гривень за євро (+0,1448 гривень).

Долар дешевшає: актуальні курси валют в Україні на 28 червня

Нагадаємо, фінансування дефіциту державного бюджету за рахунок емісії гривні Національним банком призвело до падіння курсу гривні до долара. За даними НБУ, це основна причина девальвації.

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