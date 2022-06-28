Доллар дешевеет: актуальные курсы валют в Украине на 28 июня

В обменных пунктах Украины сегодня, 28 июня 2022 года, курс доллара в продаже снизился на 55 копеек до 35,05 гривен за доллар. Курс евро упал на 5 копеек до 37,50 гривен за евро, курс злотого вырос не изменился - 8,00 гривен за злотый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет: покупка - 34,65 (34,75 - 27 июня),

продажа - 35,55 грн (35,55 - 27 июня) за доллар. Средний курс евро составляет: покупка - 36,25 (36,35 - 27 июня),

продажа - 37,50 (37,55 - 27 июня) за евро. Средний курс злотого составляет: покупка - 7,80 (7,80 -27 июня),

продажа - 8,00 грн (8,00 - 27 июня) за злотый. Официальный курс, установленный НБУ, составляет 29,2549 гривен за доллар (действует с 24 февраля). В то же время курс евро на 28 июня составляет 30,9122 гривен за евро (+0,1448 гривен).