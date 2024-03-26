Долетает в считанные минуты. В ВСУ рассказали, о скорости российской ракеты "Циркон"

Атаки "Цирконом" по Украине

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Россия во время ракетной атаки утром 7 февраля могла использовать противокорабельную гиперзвуковую ракету СМ22 "Циркон" .

Тогда ракетная атака была нацелена в основном на Киев, хотя под обстрелы попали и Николаев и Львовская область.

Также следует отметить, что Путин фактически подтвердил удары противокорабельным "Цирконом" , говоря о российско-украинской войне в конце прошлого месяца в своем выступлении.

О том, что известно о ракете "Циркон" и действительно ли россияне могли ею атаковать Киев - читайте в материале РБК-Украина .

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.