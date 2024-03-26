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Долетает в считанные минуты. В ВСУ рассказали, о скорости российской ракеты "Циркон"

Фото: скорость российской ракеты Циркон (росСМИ)
Автор: Ярослава Борзова

Российская ракета "Циркон", которой оккупанты ударили накануне по Киеву, имеет среднюю скорость 9 тысяч километров в час.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сил обороны юга Украины.

Российская Федерация утром 25 марта запустила по Киеву ракеты "Циркон".

Ракеты данного типа имеют гиперзвуковую скорость и способны долетать до цели в считанные минуты.

Так, "Циркон" долетает:

  • Одесса, Херсон, Николаев – до 1 минуты;
  • Запорожье, Днепр – до 2,5 минут;
  • Кропивницкий – до 3 минут.

Атаки "Цирконом" по Украине

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Россия во время ракетной атаки утром 7 февраля могла использовать противокорабельную гиперзвуковую ракету СМ22 "Циркон" .

Тогда ракетная атака была нацелена в основном на Киев, хотя под обстрелы попали и Николаев и Львовская область.

Также следует отметить, что Путин фактически подтвердил удары противокорабельным "Цирконом" , говоря о российско-украинской войне в конце прошлого месяца в своем выступлении.

О том, что известно о ракете "Циркон" и действительно ли россияне могли ею атаковать Киев - читайте в материале РБК-Украина .

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