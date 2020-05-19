Відновлення роботи транспорту: на маршрути може вийти лише частина електричок

Керівництво "Укрзалізниці" заявляє, що відновлення роботи приміського транспорту у повному обсязі виявилося під загрозою через недоотримання відшкодування від місцевих бюджетів за проїзд пільговиків. Ця сума перевищує пів мільярда гривень

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці".

Як зазначається, місцева влада повернула лише 20% від загальної суми.

"За 2019 рік і перший квартал 2020 року "Укрзалізниця" не отримала від місцевих органів влади понад пів мільярда гривень компенсацій за перевезення пільговиків. Місцева влада повернула перевізнику за вказаний період лише близько 20% від загальної суми за послуги, що надаються пільговим категоріям населення", - йдеться в повідомленні.

У компанії інформують, що за 2019 рік рівень компенсації за перевезення пільговиків у приміському сполученні склав 112,3 млн гривень (21,8%), борг - 403,4 млн гривень. У першому кварталі 2020 року ситуація з погашенням збитків від пільгових перевезень у приміському сполученні тільки погіршилася: компенсовано - 14,6 млн гривень (12,8%), борг - 99,1 млн гривень.

"Лідерами антирейтингу щодо погашення боргів у 2019 році та першому кварталі 2020 року стали місто Київ, яке не сплатило ні копійки з 59 млн грн заборгованості, Львівська область, яка повинна залізничникам за вказаний період 61,4 млн грн з 68,7 млн грн від загальної суми наданих послуг, і Харківська область - борг 60,4 млн грн із загальної суми в 68 млн грн", - йдеться в повідомленні

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" представила план відновлення приміського сполучення, який планується у два етапи. На першому етапі запустять 745 поїздів, на другому - ще 571.

Також РБК-Україна писало, що запуск повноцінного залізничного сполучення всередині країни планується лише на третьому етапі ослаблення карантину.