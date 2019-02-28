Борг "Газпрому" перед "Нафтогазом" збільшився майже на 200 млн доларів

Борг "Газпрому" перед "Нафтогазом" збільшився через невиконання рішення Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма

Долг российского "Газпрома" перед "Нафтогазом Украины" из-за невыполнения решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма о выплате 2,56 млрд долларов увеличился почти на 200 млн долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссілкой на пресс-службу НАК.

"Газпром" ровно год не выполняет решение арбитража по транзитному делу, инициировав его обжалование в апелляционном суде округа Свеа. Слушания по существу и решение апелляционного суда ожидаются в 2020 году.

"Мы заставим Газпром выполнить решение арбитража в транзитном деле и заплатить нам 2,6 млрд долларов плюс проценты, которых за год набежало почти 200 млн долларов", - говорится в сообщении НАК.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" анонсировал новые процессы по взысканию имущества "Газпрома" в нескольких странах. Как отмечается в сообщении, 28 февраля исполняется год после решения Стокгольмского арбитража в споре "Нафтогаза" и "Газпрома". По данным НАК, эти арбитражные процессы в 2014-2018 годах - крупнейшие в мировой истории среди коммерческих компаний по сумме претензий.

Как сообщало РБК-Украина, 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решение по иску "Нафтогаза" против "Газпрома", согласно которому российский газовый монополист должен выплатить украинской стороне 2,6 млрд долларов компенсации за недопоставленный объем транзитного газа.