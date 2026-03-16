Долетел до Майдана: Россия впервые атаковала Киев новым дроном с ИИ, - СМИ

По предварительным данным, беспилотник, который упал в центре Киева, является дроном типа "Ланцет". Об этом свидетельствуют найденные обломки аппарата. В частности, заметно характерное Х-образное хвостовое оперение с толкающим винтом, присущее этому типу дронов.

С большой вероятностью в этом дроне-камикадзе могла применяться система искусственного интеллекта. Вероятно, она была настроена на работу в составе "роя", автономную навигацию, самостоятельный поиск целей и нанесение удара без прямой связи с оператором. На это может указывать необычная маркировка в виде цветных кружочков.

Подобные обозначения уже замечали на российских автономных беспилотниках V2U. Также не исключается, что для связи в этом аппарате могли использоваться mesh-модемы или сети мобильной связи.

Что касается дальности полета "Ланцета", то обычно называют показатель около 50 км, но фактически это радиус стабильной связи. В то же время в России уже заявляли, что такие дроны регулярно преодолевают расстояние до 90 км, а максимальный зафиксированный параметр якобы составлял 136 км.

Что говорят в Минобороны

Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов отметил, что никакие "Ланцеты" не могут долететь до Киева, ведь это ударные БпЛА с небольшим боезапасом для прифронтовых целей, они не имеют такого ресурса аккумуляторов и возможностей радиоуправления.

"Я считаю что вероятно обломки были намеренно сброшены с "Шахедов", как часть информационной специальной операции врага. Мне очень жаль, что одно издание решило подыграть врагу и хайпануть на этой теме", - добавил советник министра обороны.

По его словам, военные продолжают собирать информацию для анализа событий: изучать радиосигналы, данные РЛС, фотографии с дронов-перехватчиков.

Руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрей Коваленко также отметил, что не исключено, что россияне сбросили эти обломки дрона с ИИ, поскольку такой дрон не мог долететь до Киева с территории РФ.