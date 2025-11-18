Доллар растет, евро дешевеет: какой курс в обменниках

По состоянию на утро 18 ноября средний курс продажи доллара повысился на 3 копейки по сравнению с 17 ноября и составляет 42,31 гривны, курс евро снизился на 2 копейки до 49,21 гривны.

В обменных пунктах доллар покупают в среднем по 41,75 гривны (-0,01), евро – по 48,57 гривны (-0,03).

К закрытию межбанка 17 ноября курс доллара курс находился на уровне 42,08–42,11 грн/доллар (покупка-продажа) – по сравнению с закрытием 14 ноября рост составил 8 копеек.

По данным Европейского центрального банка (ЕЦБ), за период со 2 января по 17 ноября 2025 года курс евро продемонстрировал рост по отношению к доллару США. Единая европейская валюта подорожала на 12 центов. На 17 ноября ЕЦБ установил курс евро на уровне 1,15 доллара, тогда как второго января за 1 евро стоил 1,03 доллара.

Официальный курс

Национальный банк Украины повысил курс доллара на 18 ноября по сравнению с 17 ноября на 2 копейки – до 42,0670. Курс евро, в свою очередь, понизился на 20 копеек. На 18 ноября стоимость единой европейской валюты установлена на уровне 48,7872 гривны.

С начала года курс доллара повысился на 4 копейки. 1 января 2025 года американская валюта стоила 42,02 гривны. При этом с 1 ноября курс доллара повысился на 9 копеек. В начале месяца его стоимость составляла 41,97 гривны.