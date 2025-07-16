Доллар вырос до месячного максимума к мировым валютам из-за тарифов Трампа

Доллар вырос по отношению к корзине основных мировых валют до максимума за месяц. Последний отчет по инфляции в США показал признаки того, что тарифы президента Дональда Трампа начинают оказывать влияние на цены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Рост цен на такие разнообразные товары, как кофе, аудиотехника и предметы домашнего обихода, привел к повышению уровня инфляции в июне, при этом существенно выросли цены на импортируемые товары.
Это укрепило доллар и подтолкнуло рост доходности гособлигаций США, поскольку инвесторы снизили ожидания снижения процентных ставок Федеральной резервной системой в этом году. Базовая доходность 10-летних облигаций достигла месячного максимума в 4,4950%.
Высокие ставки ФРС означают большую привлекательность доллара для вложений.
Евро упал до трехнедельного минимума 1,1616 доллара.
По словам Натаниэля Кейси, инвестиционного стратега Evelyn Partners, рост цен на основные товары в США "может быть признаком того, что мы начинаем ощущать некоторое инфляционное давление из-за растущих тарифов", хотя пока рано делать окончательные выводы.
"Хотя этот отчет по инфляции не вызывает особой тревоги, резкий рост цен на основные товары и сохраняющаяся неопределенность относительно будущих ставок пошлин все равно могут заставить Федеральную резервную систему и (председателя Джерома) Пауэлла колебаться в вопросе снижения ставок", - сказал Кейси.
Инвесторов также беспокоила перспектива того, что преемником Пауэлла может оказаться человек, более склонный к снижению процентных ставок, что потенциально может спровоцировать рост цен.
Трамп месяцами критиковал Пауэлла за отсутствие смягчения политики и неоднократно призывал его уйти в отставку. Во вторник Трамп заявил, что перерасход средств на реконструкцию вашингтонской штаб-квартиры ФРС стоимостью 2,5 млрд долларов может привести к увольнению.
"Дополнительное нежелательное внимание к Пауэллу усилило мнение о том, что мы можем стать свидетелями его раннего ухода и раннего выдвижения кандидатуры Трампом", - отметила Молли Шварц, макроэкономический стратег по кросс-активам в Rabobank.
За первое полугодие 2025 года индекс доллара показал худшую первую половину года с 1973 года, поскольку хаотичное введение Трампом тарифов вызвало опасения по поводу экономики США и безопасности казначейских облигаций.
Евро вырос к доллару на 13,8% до 1,181 в период с января по июнь, что стало самым сильным показателем за первое полугодие.
В Украине официальный курс евро достиг максимума 49,40 гривен в начале июля, однако затем упал до 48,80 гривен.
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