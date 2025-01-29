Доллар снова подешевел: обменники выставили новые курсы валют

По состоянию на утро 29 января средний курс продажи доллара в Украине упал на 10 копеек до 42,20 гривен, курс евро упал на 20 копеек до 44,25 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,70 гривен, евро по 43,55 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,91-41,94 грн/доллар (покупка-продажа) - на 13 копеек меньше по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает второй день подряд.

Официальный курс на 29 января 2025 года установлен на таком уровне: 42,0195 гривен за 1 доллар (+0,0716 грн).

Официальный курс евро составит 43,7843 гривен за 1 евро (-0,3617 грн).

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, все курсовые изменения января были в меру ожидаемыми, они прогнозировались еще в ноябре-декабре.

По его словам, ожидается, что по итогам месяца курс доллара будет в коридоре 42,02 грн/доллар до 42,10 грн/доллар.

В дальнейшем ожидается, что напряжение на валютном рынке продолжит спадать, а уже весной регулятор вполне может уменьшить свою роль на рынке