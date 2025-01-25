Каким будет курс доллара в конце января: прогноз банкира

В последние дни января можно ожидать, что официальный курс будет находиться в пределах 42-42,3 грн/доллар. А подытоживая январь, можно сказать, что курс доллара будет в коридоре 42,02 грн/доллар до 42,10 грн/доллар.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка.

"На валютном рынке январь по-настоящему стал триллером, ведь в течение определенного времени на рынке фиксировались новые рекорды, а спрос на валюту оставался достаточно чрезмерным", - сказал он.

В то же время, как отметил банкир, НБУ не отказался от стратегии, направленной на предотвращение неконтролируемых и хаотичных курсовых изменений. Достаточно активная роль Нацбанка позволила избежать чрезмерной паники и ажиотажа, и сохранить на валютном рынке ведущую роль межбанка, ведь комбанки и обменные пункты формировали свои курсы основываясь именно на показателях межбанка.

"Кроме того, следует обратить внимание, что рост и снижение курсов происходило поочередно, что также является ярким выразителем действия режима "управляемой гибкости". Еще важный момент: увеличение учетной ставки 23 января стало существенным фактором укрепления гривны и разгрузило объем валютных интервенций", - сказал он.

По его словам, все курсовые изменения были в меру ожидаемыми, они прогнозировались еще в ноябре-декабре. А по стремительности курсового роста январь окажется достаточно типичным месяцем, начиная с 2024 года.

Прогноз курса

Как отметил Лесовой, основные характеристики валютного рынка на следующей неделе будут такими:

Коридоры допустимых валютных изменений составят 42-42,3 грн/доллар и 43,5-45 грн/евро (на межбанке) и 42,3-42,85 грн/доллар и 45-47,5 грн/евро (на наличном рынке).

В зависимости от валюты средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка составит 0,3-0,5 грн.

Средние недельные курсовые отклонения будут в пределах 1-1,5% от стартового курса недели.

"Очень похоже на то, что первый нынешний пик на валютном рынке прошел. В дальнейшем ожидается, что напряжение на валютном рынке продолжит спадать, а уже весной регулятор вполне может уменьшить свою роль на рынке", - констатировал банкир.