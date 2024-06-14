Доллар снова дороже 41 гривны: свежий курс в обменниках

Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжил рост вслед за скачком на межбанковском валютном рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 14 июня средний курс продажи доллара в Украине вырос на 15 копеек до 41,10 гривен, курс евро вырос на 5 копеек до 44,50 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 40,60 гривен, евро по 43,70 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 40,78-40,80 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 2 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне до исторического максимума.

Официальный курс на 14 июня 2024 года установлен на таком уровне: 40,6908 гривен за 1 доллар (+0,2467 грн). Выше курс был 3 июня - 40,5373 грн/доллар.

Курс евро составит 43,885 гривен за 1 евро (+0,3530 грн).

Комментарий НБУ

Как заявил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий, ситуация на рынке остается контролируемой, а НБУ имеет достаточный уровень резервов

По его словам, курс доллара в последнее время вырос из-за увеличения структурного дефицита на рынке, вызванного расходами правительства и валютной либерализацией.