Исторический максимум: НБУ резко повысил курс доллара
Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне до исторического максимума.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 14 июня 2024 года установлен на таком уровне: 40,6908 гривен за 1 доллар (+0,2467 грн). Выше курс был 3 июня - 40,5373 грн/доллар.
bank.gov.ua
Курс евро составит 43,885 гривен за 1 евро (+0,3530 грн).
bank.gov.ua
На межбанке сегодня курс вырос на 26 копеек до 40,76-40,78 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
udinform.com
На наличном рынке курс доллара вырос на 5 копеек до 40,95 гривен.
Комментарий НБУ
Как заявил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий, курс доллара в последнее время вырос из-за увеличения структурного дефицита на рынке.
По его словам, спрос вырос из-за расходов правительства и валютной либерализации.
В то же время ситуация на рынке остается контролируемой, а НБУ имеет достаточный уровень резервов, добавил Гелетий.