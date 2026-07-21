Доллар снова по 45 грн: где дешевле покупать валюту 21 июля и какой курс в ПриватБанке
Курс доллара в Украине снова вплотную приблизился к психологической отметке в 45 гривен. Однако ситуация на рынке неоднородна: стоимость доллара заметно отличается в зависимости от того, где его покупать - в кассах госбанков, через мобильные приложения, по карточным операциям или в обменных пунктах.
Где сейчас выгоднее всего покупать доллары - в обменниках, кассах банков или через мобильные приложения - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
- Самый выгодный вариант: В обменниках средняя стоимость доллара составляет 44,75 гривны (100 долларов обойдутся в 4475 грн).
- Курсы в государственных банках: ПриватБанк продает доллары в кассах по 44,90 грн (для карт - 45,04 грн), а Ощадбанк в мобильном приложении - по 44,90 грн (для карт - 45,00 грн).
- Средние показатели на рынке: По данным портала Minfin на 21 июля, средний курс покупки доллара в банках держится вблизи психологического предела в 45 гривен и составляет 44,93 грн.
ПриватБанк сегодня продает доллары в кассах по 44,90 грн, однако для карточных операций стоимость валюты составляет 45,04 грн.
Ощадбанк в мобильном приложении продает валюту по 44,90 гривен, а вот для карточных операций курс доллара - 45 гривен.
Отметим, по данным портала Minfin, средний курс покупки доллара в банках сегодня держится вблизи психологического предела в 45 гривен - курс по состоянию на 21 июля составляет 44,93 гривны.
Что касается обменных пунктов, то средняя стоимость долларов сегодня составляет 44,75 гривны.
Где выгоднее покупать валюту и сколько стоит 100 долларов?
Расчет стоимости приобретения 100 долларов по курсу указанных финансовых учреждений и средним показателям рынка:
В обменниках (выгоднее всего): При среднем курсе 44,75 гривны 100 долларов будут стоить 4 475 гривен.
В Ощадбанке (в мобильном приложении): По курсу 44,90 гривны за 100 долларов придется заплатить 4 490 гривен.
В кассах ПриватБанка: По курсу 44,90 грн сумма составит 4 490 гривен.
В среднем по банкам (по данным портала Minfin): При курсе 44,93 гривны 100 долларов обойдется в 4 493 гривны.
Для карточных операций в Ощадбанке: По курсу 45,00 гривен сумма составит 4 500 гривен.
Для карточных операций в ПриватБанке (дороже всего): По курсу 45,04 гривны 100 долларов обойдутся в 4 504 гривны.
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